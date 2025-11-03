3-9 Kasım Organ Bağış Haftası kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Küçükler İçin Büyük Umut” temalı seminer düzenlendi.

Seminerin açılışında konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, organ bağışının insan hayatına dokunan en kutsal değerlerden biri olduğunu belirterek, “İzmir, 2012 yılından bu yana 102 binin üzerinde organ bağışı ile Türkiye birincisi olmanın gururunu taşımaktadır. Ancak bu bağış sayıları yeterli değil” dedi.

“Her bağış bir hayatı yeniden başlatır”

Kul, organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

“Bugün ulusal organ bekleme listesinde 32 bin 748 hasta bulunmakta. Bunlardan 4 bin 409’u bölgemizde yaşıyor ve bir umut bekliyor.

Bazen o umudu yeşerten tek şey, bir bağış kararıdır. Bir organ bağışı sadece bir bedeni değil; bir aileyi, bir hayatı, bir geleceği yeniden hayata döndürür.”

İzmir, organ bağışında Türkiye’nin zirvesinde

İzmir’in bağış konusundaki liderliğini koruduğunu belirten Kul, 2025 yılı verilerini de paylaştı: “Bu yılın başından bu yana İzmir bölge koordinasyon merkezinin sorumluluğundaki illerde 236 beyin ölümü vakası gerçekleşti. Bunlardan 72’sinde aileler organ bağışını kabul etti.

Sadece İzmir’de ise 139 beyin ölümü tespit edildi, 32’sinde bağış onayı verildi. Her paylaşım, her bilgilendirme yeni bir farkındalık yaratacaktır.”

“Her bilgi bir çocuğun kalp atışı olarak dönecek”

Dr. Behçet Uz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dilek Orbatu da organ bağışının yalnızca tıbbi bir işlem değil, vicdanın ve insanlığın ortak bir göstergesi olduğunu ifade etti:

“Her bağış, başka bir kalbin yeniden atması, bir çocuğun yeniden gülümsemesi, bir ailenin yeniden umut etmesidir.

Biz sağlık çalışanları olarak bu umudu korumakla yükümlüyüz. Her bilgi, her anlatım, bir çocuğun kalp atışı olarak geri dönecek.”

“Artık nakil ameliyatları bir mucize değil”

Seminere katılan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, bir anne olarak organ bağışının anlamını duygusal ifadelerle dile getirdi:

“Bir anne, çocuğu nefes almakta zorlandığında kendi nefesini vermek ister. Organ bağışı tam da bu duygunun görünür halidir.

Türkiye sağlıkta dönüşüm süreciyle birlikte bu insani zinciri güçlendirdi. Artık nakil ameliyatları bir mucize değil, yaşamın bir parçası haline geldi.”

2002’den bu yana 85 bin nakil gerçekleştirildi

Milletvekili Çankırı, Türkiye’nin organ nakli alanında büyük ilerleme kaydettiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

“2002 yılından bu yana ülke genelinde yaklaşık 85 bin organ nakli gerçekleştirildi. Yalnızca 2023 yılında 5 bin 84, 2024’ün ilk 10 ayında ise 4 bin 448 nakil yapıldı.

İzmir özelinde 6 bin vatandaşımız bağış başvurusunda bulundu ve 265 başarılı nakil operasyonu 2023 yılında gerçekleştirildi.”