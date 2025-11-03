Son Mühür / Yağmur Daştan - İYİ Parti’nin 27 Ağustos’ta başlayan 4’üncü Olağan Kurultay süreci devam ederken, İzmir İl Kongresi için tarihi belli oldu. Kongre, 9 Kasım pazar günü Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Mevcut İl Başkanı Ülkü Doğan’ın tek aday olarak delegasyonun kantarına çıkması beklenen kongre öncesi ilçe başkanları bir araya gelerek mevcut başkan Doğan’a destek verme kararı almıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun da katılım göstereceği kongre öncesi Son Mühür’e konuşan İl Başkanı Doğan, süreç hakkında bilgiler verdi.

Genel Başkan için hazırlık sürüyor

“9 Kasım’da 4’üncü olağan bizim için özel bir gün. Yönetim kurullarımızın emeği ve verdiğimiz mücadeleyi il kongremizle taçlandıracağız” sözleriyle açıklamalarına başlayan İl Başkanı Doğan, “En büyük motivasyon kaynağımız ise Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun kongremize katılacak olması. Uzun zamandan sonra Genel Başkanımız teşkilatımızla birbirine kavuşmuş olacak. Şölen gibi bir kongreye hazırlanıyor, çok özeniyoruz. 600’ün üzerinde delegemiz var. Onların önüne layıkıyla çıkma arzusundayız. Her zaman söylediğimiz gibi bizim kongrelerimiz rekabet kongreleri değildir; birlik ve beraberlik kongreleridir. Birden fazla aday olsa bile her zaman kardeşlik hukukumuzu geliştireceğimiz kongrelere imza atma arzusundayız. Yeni dönemde de İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı’nın gelecek kadrolarını oluşturacağız. Yeni ilçe başkanları ve il yönetimle birlikte kaldığımız yerden hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

“Atanmış il başkanı demek bir olgunun ifadesidir”

Kendisi hakkında zaman zaman ortaya atılan ‘atanmış il başkanı’ söylemlerinin hatırlatılması üzerine İl Başkanı Doğan, “Bugüne kadar bana ‘atanmış’ denilmesinden hiç demoralize olmadım. ‘Atanmış il başkanı’ demek, bir olgunun ifadesidir. Bir önceki yönetim başarısız olduğu için Genel Merkez tarafından görevden alındı ve ben il başkanı olarak atandım. Bunu hiçbir zaman olumsuz bir motivasyon kaynağı olarak görmedim. Aksine, üzerime çok daha ağır bir sorumluluk yüklendi. Başarılı olmaktan başka çarem olmadığının her zaman farkında olduğum için bu göreve de o gözle baktım. Şimdi ise kongremizde delegelerin tercih ile seçilip o güvene layık olduğumuzu bir kez daha herkese göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İki yılda çok şey öğrendim”

Yeni dönemde teşkilatın nasıl bir yol izleyeceği konusunda da açıklamalarda bulunan Doğan, “Hatalarımızdan ders çıkaracağız. İyi yaptıklarımızı tekrar edip yanlışlarımızı telafi edecek, eksiklerimizi geliştirerek daha deneyimli olarak yola devam edeceğiz. 8 yıldır bu partideyim, daha önceki görevlerim nedeniyle siyasette oldukça deneyimliyim. Ancak şunu söyleyebilirim ki iki yılda çok şey öğrendim. Bu öğrendiklerimizi partimizin yükselişi için mücadele noktasında kullanacağız. Pazar günü bizim için çok özel. O yüzden tüm teşkilatımızı ve halkımızı Pazar günü Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleşecek kongremize bekliyoruz. Bize güvenip her zaman olduğu gibi yanımızda olurlar ve bayram günümüze destek verirlerse çok mutlu oluruz” diye konuştu.