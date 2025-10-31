Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 31.10.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir'in Ödemiş ilçesiyle ilgili verilen sit kararı dikkat çekti. İzmir'in Ödemiş ilçesi Türkönü Mahallesi'ndeki tespit edilen antik madenin sit derecesi 1. derece arkeolojik olarak tescil edildi.

Sit kararı verilen yer nerede bulunuyor?

Ödemiş'in Türkönü Mahallesi'nde Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan orman sahası içindeki 129 ada 1 parselde ve mera alanındaki 427 parselde kayaya oyulmuş maden galerisinin olduğu alanda yapılan incelemeler sonucunda, beşik tonozlu maden galerisi tespit edildi. Giriş açıklığı 2 metre yüksekliğinde, 2.5-3 metre genişliğinde ve 8-10 metre derinliğinde olan, Neikaia antik kentinde roma döneminde cıva-zencefre madeni çıkarıldığından bahsedildiğinden, maden galerisi ve yakın çevresinde 80x70 ölçülerinde maden işleme çukuru olduğu düşünülen alanlar ile cevher kırma-zenginleştirme çukurları olduğu tespit edildiğinden ve ek olarak yüzeyde amorf pişmiş toprak malzemeleri yayılım gösterdiğinden dolayı belirtilen alan 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.