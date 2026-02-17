Son Mühür- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında Galatasaray, sahasında İtalyan devi Juventus ile nefes kesen bir mücadeleye imza attı. RAMS Park’ın büyüleyici atmosferinde oynanan karşılaşma, iki ekibin de açık futbolu tercih etmesiyle tam bir gol düellosuna dönüştü. Sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan temsilcimiz, sergilediği dirençli oyunla rövanş öncesi umutlarını korurken, taraftarına futbol kalitesi yüksek bir gece yaşattı.

RAMS Park’ta hızlı başlangıç ve gol düellosu

Mücadelenin ilk düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü eline almak isteyen Galatasaray, henüz 6. dakikada gole çok yaklaştı. Organize paslarla rakip savunmanın dengesini bozan sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Gabriel Sara ile girdiği şık verkaç sonrası ceza sahası yayından kaleyi yokladı; ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. Baskısını artıran temsilcimiz, aradığı golü 15. dakikada buldu. Juventus ceza sahası içinde yaşanan büyük karambolde topu önünde bulan Gabriel Sara, soğukkanlı bir vuruşla ağları sarsarak tribünleri ayağa kaldırdı. Ne var ki bu sevinç çok kısa sürdü; santranın hemen ardından gelişen Juventus atağında Kalulu’nun kafa şutunu kaleci Uğurcan Çakır çeldi ancak dönen topu tamamlayan Koopmeiners, 16. dakikada skora dengeyi getirdi.

Juventus’un kontra atağı ve ilk yarının karnesi

Beraberlik golünün ardından oyunun temposu düşmezken, konuk ekip kontra ataklarla etkili olmaya başladı. Dakikalar 32’yi gösterdiğinde savunmamızı hazırlıksız yakalayan Juventus, McKennie’nin derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Koopmeiners ile ikinci golü buldu. Hollandalı futbolcunun sert şutu filelerle buluşunca temsilcimiz 2-1 geriye düştü. İlk yarının geri kalan bölümünde Galatasaray beraberlik için yüklense de soyunma odasına İtalyan ekibinin tek farklı üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıda Noa Lang sahneye çıktı

Müsabakanın ikinci devresine taraftar desteğini arkasına alarak fırtına gibi başlayan Galatasaray, beraberlik golünü bulmakta gecikmedi. 49. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, süratiyle rakibini ekarte ederek ceza sahasına girdi ve dar açıdan kaleyi yokladı. Juventus kalecisinin sektirdiği topu harika bir zamanlamayla takip eden Noa Lang, meşin yuvarlağı boş ağlara göndererek skoru 2-2’ye taşıdı.

3-2 oldu

Mücadelenin 60. dakikasında RAMS Park’ı adeta yerinden oynatan bir an yaşandı ve temsilcimiz Galatasaray bir kez daha üstünlüğü ele geçirdi. Rakip yarı alanın tehlikeli bir noktasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Gabriel Sara, adrese teslim, enfes bir orta kesti. Ceza sahası içinde savunma oyuncularının arasından çok iyi yükselen Davinson Sanchez, yaptığı sert ve düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 3-2’ye getirdi.

4-2

Mücadelenin 75. dakikasında RAMS Park’ta tam anlamıyla bir "ön alan baskısı" dersi verildi. Rakibinin 10 kişi kalmasını fırsat bilen sarı-kırmızılılar, Juventus’un savunmadan oyun kurmasına izin vermedi. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, hırsıyla kaptığı topu bekletmeden takım arkadaşına aktardı; meşin yuvarlakla buluşan Noa Lang ise kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydederek skoru 4-2’ye getirdi.

5-2

Galatasaray bir gol daha bularak skoru yükseltti.

İtalya öncesi dev avantaj

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında topun ve oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Galatasaray, İtalyan temsilcisine geri dönüş şansı tanımadı. 5-2’lik net skorla sahadan galip ayrılan Galatasaray, bu sonuçla son 16 turu kapısını ardına kadar araladı. Maç bitiminde 50 bin taraftarıyla zaferi kutlayan sarı-kırmızılılar, sergiledikleri bu üstün performansla hem Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı hem de Juventus’a karşı kulüp tarihinin en unutulmaz galibiyetlerinden birini hanesine yazdırdı.