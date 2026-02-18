Son Mühür- İzmir’de yerel yönetim ve sendika arasındaki toplu sözleşme krizi yeni bir boyuta taşındı. Buca Belediyesi bünyesinde görev yapan memurlar, Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube öncülüğünde bir araya gelerek, aylardır süregelen ödeme belirsizliğine karşı meydanlara inme kararı aldı. Üyelerle yapılan geniş katılımlı toplantı sonucunda, emekçilerin kazanılmış haklarının korunması adına radikal bir mücadele süreci başlatıldı.

7 aylık alacak bilmecesi: Sabırlar tükendi

Buca Belediyesi’nde görevli personelin, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında yaklaşık 7 aydır alacaklarını tahsil edemediği belirtiliyor. Sendika tarafından yapılan açıklamada, hukuki ve meşru zeminler üzerinde durularak, emeğin karşılığının alınamadığı her günün mağduriyeti artırdığı vurgulandı. "Oyalama değil, çözüm istiyoruz" diyen sendika temsilcileri, belediye yönetiminin sessizliğini bozarak somut bir adım atması gerektiğini ifade etti.

Eylem takvimi netleşti: Her gün saat 11.00’de meydanda

Alınan karar doğrultusunda Buca Belediyesi çalışanları, 19 Şubat 2026 Perşembe gününden itibaren seslerini duyurmak için belirlenen saatlerde eylem yapacak. Hak arama mücadelesinin bir parçası olarak her gün saat 11.00 ile 12.30 arasında gerçekleştirilecek olan bu eylemler, talepler karşılanıncaya dek sürecek. Sendika yönetimi, eylemlerin kararlılıkla devam edeceğini ve emekçilerin alın terinin yok sayılmasına izin vermeyeceklerini açık bir dille beyan etti.

Sendikadan belediye yönetimine net çağrı

Tüm Bel-Sen, krizin çözümü için belediye yönetiminden sadece vaat değil, net ve takvime bağlanmış bir ödeme planı talep ediyor. "Direne direne kazanacağız" ve "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganlarıyla kararlılık mesajı veren çalışanlar, ödemeler gerçekleştirilene kadar geri adım atmayacaklarını duyurdu. Gözler şimdi, Buca Belediyesi yönetiminin bu demokratik tepki karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğine ve ödeme planını ne zaman açıklayacağına çevrilmiş durumda.