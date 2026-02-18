Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekli vatandaşlarını Ramazan ayı öncesinde yalnız bırakmadı. Sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda başlatılan geniş kapsamlı yardım seferberliğiyle, 2026 yılının ilk çeyreğinde ihtiyaç sahibi binlerce emekliye nefes aldıracak dev bir bütçe tahsis edildi. Toplamda 30 milyon TL’yi aşan bu kaynak; kira, mutfak alışverişi ve temel ihtiyaç kalemlerini kapsayarak hanelerin bayram öncesi yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Emekli dayanışma kartı ile sofralar bereketleniyor

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde yürütülen "Emekli Dayanışma Kartı" projesi, dijital ve şeffaf bir yardım köprüsü kurmaya devam ediyor. Bu yılın ilk ödeme takviminde, market harcamaları için belirlenen 9 bin 792 hak sahibine kişi başı 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 24 milyon 480 bin liralık bakiye tanımlandı. Barınma maliyetleri altında ezilen 2 bin 271 emekliye ise yine 2 bin 500'er TL'den toplamda 5 milyon 677 bin 500 liralık kira desteği sağlandı. Böylece 2026'nın ilk periyodunda İzmirli emeklilerin cebine giren doğrudan nakdi yardım miktarı 30 milyon 157 bin 500 liraya ulaşmış oldu.

Başkan Tugay: "Dayanışma ruhunu büyütüyoruz"

İzmir’in her köşesinde sosyal adaleti tesis etmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Dr. Cemil Tugay, Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaptı. Kentteki refahı paylaşmanın önemine değinen Tugay, emeklilerin bütçelerine katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Kartlara yatırılan miktarların market, kira ve fatura ödemelerinde kullanılabileceğini hatırlatan Başkan, İzmir’de dayanışma kültürünü her geçen gün daha da ileriye taşıyacaklarını ve kimseyi geride bırakmayacaklarını bir kez daha yineledi.

Destek tutarlarında rekor artış ve su faturası kolaylığı

2026 yılı itibarıyla güncellenen yardım limitleri, emeklilerin alım gücünü korumayı hedefliyor. Geçtiğimiz dönemlerde aylık bin lira seviyesinde olan kira ve market yardımları, bu yıl radikal bir kararla 2 bin 500 TL’ye çıkartıldı. Nakdi yardımların yanı sıra su faturalarındaki avantajlı uygulama da hız kesmeden sürüyor. İhtiyaç sahibi emekli abonelerin 4 metreküpe kadar olan su kullanımları tamamen ücretsiz karşılanırken, bu sınırı aşan tüketim bedellerinde ise yüzde 50 oranında indirim uygulanarak temel yaşam maliyetleri minimize ediliyor.