Son Mühür- TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri ve yerel sorunların ele alındığı oturumda, İzmir’in kronikleşen sorunları konuşulurken gerilim tırmandı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal arasında yaşanan "acı" polemiği mecliste yankılandı.

İzmir’in sorunları kürsüdeydi

Meclis'te söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, konuşmasının odağına İzmir’de son dönemde yaşanan altyapı yetersizliklerini ve su yönetimi krizini aldı. Şehirde her şiddetli yağış sonrası meydana gelen su baskınlarını ve yerel idarenin bu konudaki sorumluluklarını dile getiren Çankırı, İzmir halkının mağduriyetlerini kürsüden aktardı. Ancak Çankırı’nın konuşması, muhalefet sıralarından gelen müdahalelerle sık sık kesildi.

Tanal sesini yükseltince gerilim tırmandı

Çankırı’nın İzmir’deki belediyecilik hizmetlerini eleştirdiği sırada, geçtiğimiz günlerde Meclis’te yaşanan arbedede yaralanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yerinden sesini yükselterek konuşmaya müdahale etti. Tanal’ın sürekli söz kesmesi ve yüksek sesle tepki göstermesi üzerine kürsüdeki hitabına ara veren Çankırı, doğrudan Tanal’ı hedef alan sert bir karşılık verdi.

Çankırı’dan sert "acı" göndermesi: "Haddinizi bilin"

Mahmut Tanal’ın geçtiğimiz günlerde Meclis çatısı altında yaşanan kavgada darp edilmesine ve yaralanmasına atıfta bulunan Ceyda Bölünmez Çankırı, oldukça konuşulacak o ifadeleri kullandı. Tanal’a dönerek, “Mahmut Bey, siz herhalde acınızı unuttunuz. Acınızı unuttunuz herhalde. Haddinizi bilin!” şeklinde konuşan Çankırı, Tanal’ın fiziksel olarak yaşadığı mağduriyeti hatırlatarak tepkisini gösterdi. Bu sözlerin ardından Genel Kurul’da tansiyon yükselirken, Çankırı İzmir’in sorunlarını anlatmaya devam etti ve sözlerini noktaladı.