Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa yeniden dönüşüne zemin hazırlayacak ''Mutlak Butlan'' tartışmalarının alevlendiği süreçte gözler istinaftan çıkacak karar çevrilmiş durumda.

Mahkemenin, tartışmalara neden olan 38.Olağan Kurultay'la ilgili delege listelerini istediğinin ortaya çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'na destek verenlerin kararın mutlak butlan yönünde olmasına yönelik umutları tazelenmiş oldu.

CHP'deki 13 yıllık iktidarını kaybettikten sonra sık sık gündeme gelen Kılıçdaroğlu'nun yeniden aktif siyasete döneceği iddiaları daha yüksek perdeden dile getiriliyor.

Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, Kılıçdaroğlu'nun aktif siyasete döneceği iddialarına, bir dönem çok tartışılan bir foto ve ''AKP'ye mi geçiyor'' sorusuyla dahil oldu.

Tartışmalı referandumun ardından...

16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen Anayasa değişikliği referandumu, imzasız oy kullanıldığı suçlamasıyla büyük tartışmalara sahne olmuştu.

Anayasa değişikliği oylamasından sadece 9 gün sonra Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin 55.Kuruluş Yılı töreninde son Başbakan Binali Yıldırım ve dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman'la bir araya gelmiş ve üçlünün samimi sohbeti kameralara yansımıştı.

Cem Toker'den gönderme...

Kılıçdaroğlu, Yıldırım ve Kahraman'ın birlikte olduğu fotoğrafı paylaşan Cem Toker'in, Kılıçdaroğlu'nun aktif siyasete AKP'de devam edeceğine yönelik ironisi sosyal medyada yeni bir tartışmaya neden oldu.



İşte Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye geçeceğine dair ironi sonrası tepkilerden örnekler...



Kılıçdaroğlu'na tepkiler...

- Zaten hiç ayrılmadı ki.

- Yakisir. En azından dürüst olur.

- Yapmadığı bir o kaldı zaten.

- Bay Kemal'di ya, şimdi hoş geldin Kemal bey olur. Zaten seçim kazanmaları için bütün gayretleri gösterdiği ortaya çıktı, bence çok yakışır.

- AKP Gençlik Kolları Başkanı olacaktır.

-Gönlü meğer hep ordaymış biz anlamamışız!

- Hayır ama sanırım Reis, CHP’yi onun üzerine yapmayı düşünüyor.

- Önemli değil, beraber yürüyorlar aynı yolu. Ha Hasan kel, ha Kel Hasan!

- Şaşırmayız, en azından resmiyet kazanmış olur.

- Adam ne gidebiliyor, ne gelebiliyor ama hayatımızdan çıkmıyor. Kâbus gibi.



Kılıçdaroğlu'na destek mesajları...



Cem Toker'in Kılıçdaroğlu'na yönelik ironisine tepki gösterenler arasında tanıdık bir isim dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybettiği 38.Olağan Kurultayı'nın iptali için harekete geçen isimler arasında yer alan ve delegelere oyları için rüşvet verildiğini öne süren eski İzmir Kurultay delegesi Hatip Karaaslan, Cem Toker'in ironisine en sert tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Karaslan mesajında,

''Cem Toker cidden çok seviyesiz ve çapsız bir adamsın . Hırsızlarda sinyalci diye bir kavram var, senin yaptığında siyasi sinyalcilik , kime sinyal verdiğini biliyoruz , ama nafile.'' ifadelerine yer verdi.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi Ömer Ökmen de Cem Toker'e seslenerek,

''Yaşına, başına bakmadan ahlaksızca tavır sergileyen, iftiralar atan bu karakter yoksununun acısını sizlere söyleyeyim;

Bu zibidi, 2023 seçimleri öncesi, CHP listesinden vekillik kapmak için, Kemal beyle günlerce görüşmek için mücadele verdi, ama Kemal bey, bu ahlaksızda, bir ışık göremeyince kendisine randevu vermedi'' iddiasında bulundu.

