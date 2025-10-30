İzmir’in Konak ilçesinde bir apartmana uydu anteni takmak için giden 42 yaşındaki tamirci Şerif Ahmet Çiçek, çatıdan apartman boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi.

Anten montajı için çatıya çıktı, bir daha geri dönmedi

Olay, saat 19.15 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uydu tamircisi Şerif Ahmet Çiçek, internet üzerinden aldığı sipariş üzerine adrese gitti. Anten montajı için apartman sakini K.N. ile iletişime geçen Çiçek, kablo sarkıtmak amacıyla çatının üst kısmına çıktı.

Ayakkabısı ve kırık cihaz bulundu

Bir süre sonra Çiçek’ten haber alamayan K.N., durumdan şüphelenerek çatıya çıktı. Çatıda yaptığı incelemede eternet cihazının kırıldığını ve bir adet ayakkabı bulunduğunu fark etti.

Durumun ciddi olabileceğini düşünen apartman sakini, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekipler apartman boşluğunda cansız bedenine ulaştı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman boşluğunu kontrol eden ekipler, Şerif Ahmet Çiçek’in yüzüstü şekilde hareketsiz yattığını belirledi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 42 yaşındaki Çiçek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çiçek’in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.