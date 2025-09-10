Muğla’nın Ödemiş ilçesi Karadoğan Mahallesi’nde çıkan yangından etkilenen başta çocuklar olmak üzere afetzedeler için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezisi düzenlendi.

Yangın sonrası sosyal destek çalışmaları

Ödemiş’teki yangının ardından bölgedeki yaralar sarılmaya devam ediyor. Fiziksel desteklerin yanı sıra afetzedelerin moral bulması için de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü, yangından en çok etkilenen Karadoğan Mahallesi sakinleri için sosyal etkinlik programı hazırladı.

Çocuklar için moral gezisi

Etkinlik kapsamında afetzedeler, Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etti. Özellikle çocukların keyifli vakit geçirmesi amaçlanan gezide, doğayla iç içe bir gün geçiren yurttaşların ulaşımları da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı.

Temel ihtiyaçlar karşılandı

Gezi süresince katılımcıların yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından karşılandı. Böylece, zorlayıcı koşullar altında yaşamlarını sürdüren vatandaşlara hem psikososyal destek sağlandı hem de toplumsal dayanışma vurgulandı.