Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi, 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 94. Uluslararası İzmir Fuarı’nda 140 metrekarelik standıyla yer aldı. İlçenin 8500 yıllık tarihinden kültürel mirasına, sağlıktan spora uzanan geniş yelpazede etkinliklerin düzenlendiği stant, ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Tarih ve kültür fuara taşındı

Kaskatlı Havuz yanındaki stantta, Yeşilova Höyüğü’nden Homeros’a, Levantenlerden Bornova’nın ilklerine uzanan tarihsel miras, belgeler ve görseller eşliğinde tanıtıldı. Katılımcılar, üç boyutlu gözlüklerle Yeşilova Höyüğü’nde 8500 yıl öncesine uzanan yaşamı deneyimledi. “Kültür ve Ekonomi” temalı fuarda, Levantenlerin ilçenin ekonomik tarihine katkıları aktarıldı. Altın Bilezik İstihdam Ofisi aracılığıyla iş başvuruları alındı, mini golf sahasında ziyaretçilere golf oynama imkânı sunuldu.

Atölyeler ve gösterilerle renkli anlar

Her yaştan katılımcıya hitap eden çalgı yapımı, çanta yapımı, seramik, fosil boyama, tişört boyama, kukla, akıl oyunları ve satranç gibi atölyeler büyük ilgi gördü. Sürpriz hediyeli bilgi yarışmaları, halk oyunları, dans gösterileri ve müzik dinletileri fuar coşkusunu artırdı.

Sağlık hizmetleri ve milli kutlamalar

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, stantta şeker ve tansiyon ölçümü yaptı, diyetisyen ve fizyoterapistler sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü, bayrak dağıtımı ve özel etkinliklerle kutlandı.

Başkan Eşki’den fuar vurgusu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, fuar boyunca hem belediye standında vatandaşlarla buluştu hem de diğer stantları ziyaret etti. Eşki, “İzmir Fuarı, Cumhuriyetimizin sembol organizasyonlarından biridir. Burada bulunmak, etkinliklere katılmak Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak anlamına gelir. Standımızı ziyaret eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.