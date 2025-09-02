Son Mühür/ Beste Temel - Ödemiş Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısında, orman yangınlarında yaşamını yitiren kahramanların adlarını yaşatmak amacıyla önemli bir karar alındı. Temmuz ayında ilçede meydana gelen yangında şehit olan iki orman çalışanının adının parklara verilmesi yönündeki teklif, hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyelerinin sunduğu yazılı dilekçelerle gündeme geldi.

İmar ve Hukuk Komisyonu’nun incelemesinin ardından meclis gündemine gelen öneri, oy birliğiyle kabul edildi.

İki park kahramanların adını taşıyacak

Alınan karara göre; Anafartalar Mahallesi 1257 Sokak’ta (Açık Cezaevi karşısı) bulunan parka “Orman Şehidi Ragıp Şahin Parkı”, Cumhuriyet Mahallesi Zile Sokak’ta Köşebaşı Camii arkasındaki parka ise “Orman Şehidi İbrahim Demir Parkı” adı verildi.

Unutulmayan fedakârlık

Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı bu kararla, vatan uğruna canlarını feda eden yangın şehitlerinin isimleri ölümsüzleştirildi. Karar aynı zamanda, gelecek nesillere bu fedakârlıkların unutulmaması gerektiğini hatırlatan anlamlı bir mesaj niteliği taşıyor.