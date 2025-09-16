Olay, Ödemiş'in kırsal mahallelerinden Yeniköy'de, Aktaşlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Hasan Çakır'ın kullandığı 35 ZHE 27 plakalı traktör seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle sol ön tekeri koptu. Tekerin kopmasıyla birlikte direksiyon hakimiyetini kaybeden Çakır, aracı kontrol edemeyerek şarampole yuvarlandı. Traktör, devrilme esnasında sürücüsünü altında bırakarak sıkıştırdı.

Olayın çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesinin ardından durum hemen acil yardım ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, ne yazık ki Hasan Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan ilk incelemelerde, traktörün tekerinin kopmasının kazanın ana sebebi olduğu üzerinde duruluyor. Ancak olayın kesin nedeni, jandarma ekiplerinin detaylı soruşturmasının ardından netlik kazanacak.

Acı kayıp ve cenaze işlemleri

Yaşamını yitiren Hasan Çakır'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Traktör kazası, özellikle tarım arazilerinin yoğun olduğu Ödemiş'te çiftçiler arasında üzüntüyle karşılandı. Çakır'ın ailesi ve yakınları, genç yaşta yaşanan bu acı kayıpla sarsılırken, köyde ve çevredeki diğer çiftçiler de benzer kazaların bir daha yaşanmaması için daha fazla önlem alınması gerektiğini dile getirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma, olası ihmallerin belirlenmesi ve benzer acı olayların önüne geçilmesi için titizlikle sürdürülüyor.