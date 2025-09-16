İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, 18 Ağustos 2024’te Karşıyaka-Yamanlar’da çıkan yangından etkilenen bin 586 hektarlık alanda yürütülen ağaçlandırma, gençleştirme, erozyon ve sel kontrolü çalışmalarını yerinde inceledi. Sağlıklı gelişim gösteren fidanlarla birlikte bölgede yangına dirençli orman oluşturulması hedefleniyor.

Doğal gençleştirme ve yeni fidan dikimleri

Yangından etkilenen alanın bin hektarlık bölümünde 8 ton tohum kullanılarak gerçekleştirilen doğal gençleştirme sahalarında çimlenen fidanların sağlıklı şekilde büyüdüğü gözlemlendi. Ayrıca, yangına dirençli orman projesi kapsamında 20 farklı türde dikilen fidanların da başarılı bir gelişim süreci içinde olduğu bildirildi. Çalışmalar kapsamında yamaç ıslahı da gerçekleştirildi.

Erozyon ve sel kontrolü

Sancaklı Mahallesi çevresindeki üst havzada, Ilıca ve Kazancık derelerinde yürütülen erozyon ve sel kontrolü projesi kapsamında bugüne kadar 80 adet gabion eşik tesisi yapılarak dere ıslahı sağlandı. Bu sayede hem taşkın riski azaltıldı hem de toprağın korunması hedeflendi.

2025’te tamamlanacak

Sahanın geri kalan kısmında ise makineli toprak işleme faaliyetleri son aşamaya geldi. 2025 yılı sonuna kadar fidan dikimlerinin tamamlanmasıyla çalışmaların bitirilmesi planlanıyor.

Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz’a saha incelemesi sırasında İşletme Müdürü Mustafa Ertekin, Müdür Yardımcısı Soner Tanrıöver ve Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Şenol Ünal eşlik etti.