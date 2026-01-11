İzmir’in Ödemiş ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Ovakent Mahallesi yakınlarında yaşanan olayda, tarım aracı ile ticari bir aracın kafa kafaya çarpışması sonucu her iki aracın sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yanıkkırı mevkisinde araçlar çarpıştı

Kaza, Ödemiş ilçesine bağlı Ovakent Mahallesi’nin Yanıkkırı mevkisi olarak bilinen bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki Mahmut B. idaresindeki 20 L 7889 plakalı traktör seyir halindeyken, karşı yönden gelen 19 yaşındaki genç sürücü Ege A. yönetimindeki 35 ALB 227 plakalı pikapla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Acil müdahale ve hastane süreçleri

Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan 51 yaşındaki traktör sürücüsü Mahmut B.’nin durumunun ciddiyetini koruması üzerine, doktorlar tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi.

Güvenlik güçleri soruşturma başlattı

Kaza sonrası trafik akışının kontrollü sağlandığı Yanıkkırı mevkisinde, jandarma ekipleri olay yeri incelemelerini tamamladı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazanın oluş nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.