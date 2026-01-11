Kaza, öğleden sonra Gemi Söküm Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firmaya ait şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre vinç kancasına bağlı bulunan sapan yerinden çıktı. Sapanın düşmesi sonucu Salih Ataman (49) ağır şekilde yaralandı.
Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Salih Ataman’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazanın ardından olay yeri güvenlik şeridiyle kapatıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Ataman’ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA