Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmir İl Başkanı Mehmet Aybar Uygur, Pazartesi günü başlayacak olan 2025-2026 eğitim öğretim yılı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, eğitim artık lüks bir hak olduğunun altını çizdi ve iktidarı eleştirdi.

Mehmet Aybar Uygur: Eğitim artık bir hak mı, yoksa lüks mü?

Yeni eğitim-öğretim yılında her çocuk için umut olmadığını, kaygı da olduğunu vurgulayan ve eğitimin parası olanın ayrıcalığı olmaması gerektiğinin altını çizen DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Mehmet Aybar Uygur, “2025-2026 eğitim-öğretim yılı başlıyor. Ama her çocuk için umut değil, kaygı da var. Defter, kalem, çanta, forma.

Dar gelirli aileler için sadece bir çanta doldurmak bile aylık gelirin büyük kısmını alıyor. Eğitim artık bir hak mı, yoksa lüks mü? Eğitim, toplumsal adaletin ve geleceğin teminatıdır. Fırsat eşitliği sağlanmazsa çocukların potansiyeli körelir, toplum sınıfsal uçurumlara mahkûm olur. Her çocuğun eşit, ücretsiz ve nitelikli eğitim hakkı vardır. Eğitim parası olanın ayrıcalığı değil; herkesin güvence altındaki hakkıdır.” diye konuştu.

“Eğitim lüks olursa, gelecek de ipotek altına alınır”

Son olarak, eğitimin lüks olduğu bir senaryoda geleceğin de ipotek altına alınabileceğini kaydeden DEVA Partili Uygur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Unutmayalım: Eğitim lüks olursa, gelecek de ipotek altına alınır. 2025-2026 eğitim yılı başlıyor ama ailelerin yükü her geçen gün ağırlaşıyor. Servis ücretleri aylık 3.313 TL’den başlıyor, hostesli araçlarda 4.300 TL’nin üzerine çıkıyor.

Özel okullarda yıllık ücretler 250 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar yükselmiş durumda. Bir çocuğu okula göndermek artık sadece eğitim değil, ekonomik bir mücadele anlamına geliyor. Bir temel hak olan Eğitim aile bütçesinin en ağır sınavına dönüşmüş durumda.”