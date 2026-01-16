İzmir’in Ödemiş ilçesinde, karayolu güvenliğini sarsan bir trafik kazası meydana geldi. Ödemiş ile Kiraz ilçelerini birbirine bağlayan ana arter üzerinde iki binek aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay, sürücülerin trafik kurallarına riayetinin hayati önem taşıdığı bir noktada gerçekleşti.

Kontrolsüz çıkış kazayı beraberinde getirdi

Kaza düzeneği, 47 yaşındaki M.G. idaresindeki 34 KN 3535 plakalı otomobilin, yan yoldan ana yol güzergahına giriş yapmak istemesiyle oluştu. Bu sırada Ödemiş yönünden Kiraz istikametine doğru seyir halinde olan 51 yaşındaki F.P. yönetimindeki 35 ZFH 78 plakalı araç, ana yola aniden çıkan araçla çarpışmaktan kurtulamadı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

78 yaşındaki yolcu yaralandı

Çift taraflı meydana gelen bu trafik kazasında, F.P.’nin kullandığı araçta yolcu koltuğunda oturan 78 yaşındaki M.P. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine kısa sürede intikal eden jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, 112 Acil Sağlık personeli yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi. Yaşlı adam, sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Geniş çaplı inceleme başlatıldı

Hastaneye kaldırılan M.P.’nin tedavi süreci devam ederken, kaza nedeniyle Ödemiş-Kiraz karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Jandarma trafik ekipleri, kaza yerinde yaptıkları teknik incelemelerin ardından araçları bölgeden tahliye ettirdi. Kazaya sebebiyet veren unsurların netleştirilmesi ve ihmali olan tarafların belirlenmesi amacıyla başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.