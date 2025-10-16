İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazası, Ödemiş-Salihli karayolunda altı kişinin yaralanmasına neden oldu. Bozdağ Mahallesi yakınlarında bir otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bozdağ Mahallesi yakınlarında şiddetli çarpışma

Kaza, Ödemiş-Salihli kara yolunun Bozdağ Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen ilk bilgilere göre, Fadime O. (34 HKP 082 plakalı) yönetimindeki otomobil ile Barış D.'nin (35 CIS 356 plakalı) idaresindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla kaza yerine yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kazanın şiddetini göz önüne alarak güvenlik önlemlerini artırdı.

Sürücülerle birlikte dört yolcu hastaneye kaldırıldı

Kazada, her iki aracın sürücüsü Fadime O. ve Barış D. ile birlikte otomobil ve kamyonette yolcu olarak bulunan Sibel B., Melihat Ö., Sevil B. ve Fatma A. yaralandı. Toplamda altı kişinin yaralandığı kazada, yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Yaralılar daha sonra, hazır bekletilen ambulanslarla derhal Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeni araştırılıyor

Jandarma ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaparak çarpışmanın kesin nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı. Kaza anına ilişkin deliller toplanırken, sürücülerin ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulacağı belirtildi. Bu tür kazaların önüne geçebilmek adına trafik güvenliği önlemlerinin önemi bir kez daha gündeme gelirken, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.