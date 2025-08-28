Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenecek temel atma törenine katılacak. Orman yangınlarında zarar gören evlerin yerine yapılacak yeni konutların inşaat süreci yarın başlayacak.

“Sözümüzün temelini atıyoruz”

Törene ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Hep birlikte üstesinden geliriz demiştik. Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı. İzmir’de 1 ay önce orman yangınlarında hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz” ifadelerini kullandı.

Ödemiş’te 161 bağımsız bölüm

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilk etapta Ödemiş’in 4 mahallesinde 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı olmak üzere toplam 161 bağımsız bölüm inşa edilecek. Köy evleri, bölgenin ihtiyaçlarına uygun şekilde 4 farklı tipte projelendirildi.

Seferihisar’da 143 afet konutu

Yangından etkilenen bir diğer bölge olan Seferihisar’ın Camikebir Mahallesi’nde ise 143 afet konutu yapılacak. Böylece İzmir’de toplamda 281 konut ve 304 bağımsız bölüm inşa edilmiş olacak.

Bilecik’te de çalışmalar başlayacak

Açıklamada ayrıca, orman yangınlarından etkilenen Bilecik’te de yeni konutların yapılacağı belirtildi. Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde köy evlerinin inşaatı önümüzdeki günlerde başlayacak.

Afetzedelere güvenli yuvalar

TOKİ tarafından yürütülen çalışmalarla, yangın mağduru vatandaşların güvenli ve modern evlere kavuşması hedefleniyor. Projenin, hem bölgedeki sosyal yaşamı canlandırması hem de afetlere karşı dayanıklı yeni bir yapılaşma örneği oluşturması bekleniyor.