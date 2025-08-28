İzmir, 2025 yaz sezonunda tatilciler ve şehir sakinleri için sunduğu toplu taşıma seçenekleriyle dikkat çekiyor. Özel aracı olmayanlar, ESHOT otobüsleri ve İZBAN bağlantıları sayesinde şehrin farklı noktalarındaki sahillere hızlı ve ekonomik bir şekilde ulaşabiliyor. İşte İzmir’in dört bir yanındaki popüler sahiller ve toplu taşımayla nasıl gidileceğine dair güncel bilgiler…

Balıklıova Sahili

Temiz ve sakin sahiliyle bilinen Balıklıova, huzurlu bir deniz tatili arayanların favori adreslerinden biri. Fahrettin Altay’dan hareket eden 981 numaralı ESHOT hattı ile doğrudan ulaşım sağlanabiliyor.

Dikili Sahili

Berrak denizi ve geniş kumsalıyla tatilcilerin gözdesi olan Dikili’ye gitmek isteyenler önce İZBAN ile Aliağa’ya ulaşıyor, ardından 837 numaralı ESHOT hattını kullanarak sahile inebiliyor. 2025 yazında da İzmir’in en çok tercih edilen plajları arasında yer alıyor.

Doğanbey Sahili

Sessiz, doğal plajlarıyla öne çıkan Doğanbey, İzmir çevresinde huzurlu bir alternatif sunuyor. Buraya ulaşmak için İZBAN ile Cumaovası’na gidildikten sonra 776 numaralı otobüs hattı tercih edilebiliyor.

Foça Sahili

Deniziyle ünlü Foça, Hatundere İZBAN durağından sonra 744 numaralı otobüsle ulaşabileceğiniz popüler bir sahil kasabası. 2025 sezonunda günübirlik tatiller için sıkça tercih edilen bir rota olacak.

Özdere Sahili

Ege’nin doğal güzellikleriyle bilinen Özdere’ye, Cumaovası üzerinden geçen 775 numaralı ESHOT hattı ile kolayca ulaşabilirsiniz.

Seferihisar Sahili

İzmir’in popüler sahil ilçelerinden biri olan Seferihisar’a, Fahrettin Altay’dan kalkan 675, 975 veya 985 numaralı otobüslerle ulaşmak mümkün.

Urla Sahili

Günübirlik tatillerin vazgeçilmez adresi Urla, Fahrettin Altay’dan hareket eden 684 ve 984 numaralı otobüslerle kolayca gidilebiliyor.

Ürkmez Sahili

Ürkmez’e ulaşım için iki farklı seçenek mevcut: İZBAN ile Cumaovası’na gidip 829 numaralı otobüsle devam edebilir ya da Fahrettin Altay’dan 987 numaralı otobüse doğrudan binebilirsiniz.

Yeni Foça Sahili

Sessiz koylarıyla doğaseverlerin tercihi olan Yeni Foça’ya, İZBAN ile Biçerova durağına ulaşıp 745 numaralı otobüsle devam ederek gidilebilir. Alternatif olarak Ulukent’ten hareket eden 750 numaralı otobüs de kullanılabilir.

Yeni Şakran Sahili

Denizinin temizliğiyle öne çıkan Yeni Şakran’a, Aliağa’dan kalkan 849 numaralı otobüs ile rahatça ulaşılabiliyor.

Zeytinalanı Sahili

Cam gibi deniziyle bilinen Zeytinalanı, Fahrettin Altay’dan hareket eden 909 numaralı otobüsle toplu taşımayla gidilebilecek en yakın sahillerden biri.

İzmir’in dört bir yanındaki sahillere 2025 yaz sezonunda toplu taşıma ile ulaşmak artık çok kolay. Özel araca ihtiyaç duymadan, ESHOT ve İZBAN bağlantılarını kullanarak hem ekonomik hem de pratik bir şekilde denizin tadını çıkarabilirsiniz. Tatil planınızı yaparken bu güncel ulaşım rehberini göz önünde bulundurmak, yaz keyfinizi ikiye katlayacak.