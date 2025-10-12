İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı ve sadece 8 kişinin ikamet ettiği sakin Lübbey Mahallesi, önemli bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Aydınoğulları Beyliği dönemine tarihlendiği düşünülen Lübbey Camisi’nde, yapının özgün mimarisini koruma hedefiyle kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatıldı. İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen çalışmalar, mahalle sakinleri ve bölge turizmi için büyük bir heyecan kaynağı oluşturdu.

Özgün mimarinin ihyası öncelikli hedef

Kırma çatılı yapısı, minaresiz mimarisi ve geleneksel alaturka kiremit örtüsüyle dikkat çeken caminin restorasyonunda, özellikle sanatsal detayların korunmasına odaklanılıyor. Yapının kündekari tekniğiyle hazırlanmış giriş kapısı, dönemin zanaatını yansıtan minberi ve duvarlardaki yoğun kalem işi süslemeler titizlikle restore ediliyor. Manzara, bitkisel ve geometrik motiflerin yanı sıra, ayet ve kitabelerden oluşan zengin bezemelerin aslına uygun olarak restore edilmesi, çalışmaların en öncelikli kısmını teşkil ediyor. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararları doğrultusunda ilerleyen restorasyonun kısa bir sürede tamamlanması planlanıyor.

Vali Elban: Lübbey, Efeler Yolu'nun en değerli noktası

İzmir Valisi Süleyman Elban, restorasyon çalışmalarının önemini açıklarken, caminin Efeler Yolu yürüyüş güzergâhında yer almasına dikkat çekti. Efeler Yolu’nun, Kurtuluş Savaşı döneminde efelerin karargâh olarak kullandığı tarihi patikaları kapsayan milli bir güzergâh olduğunu belirten Vali Elban, bu yol üzerinde 120'nin üzerinde tescilli tarihi çeşme, cami, türbe ve yapı bulunduğunu hatırlattı. Elban, "Burası bir spor ve milli proje olmanın ötesinde, yaşanmışlığı olan çok değerli bir güzergâh. Lübbey köyümüz de bu yolun en güzel noktalarından biri," dedi. Vali, hemen projelendirilerek restorasyonuna başlanan Lübbey Camisi’ni inşallah Ramazan ayında yeniden ibadete açmayı planladıklarını müjdeledi.

Tarihi dokuya uygun iyileştirme projeleri yolda

Vali Süleyman Elban, Lübbey ve diğer tarihi köylerde cami restorasyonu dışında da kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi. Köy meydanlarının ve sokakların tarihi dokuya uygun olarak sağlıklılaştırılması, cephe iyileştirmelerinin yapılması ve köy meydanlarının yeniden düzenlenmesi gibi projelerin yakında başlayacağını duyurdu. Ödemiş İlçe Müftüsü Mustafa Türköz de caminin Efeler Yolu üzerinde bulunması nedeniyle turistik açıdan taşıdığı öneme değinerek, Lübbey Camisi’nin mimari özellikleriyle dönemin izlerini taşıdığını ve bu restorasyonun bölgenin kültürel kimliğini güçlendireceğini belirtti.

Mahalle sakinleri turizm potansiyeline dikkat çekiyor

Lübbey Mahallesi sakinleri, tarihi caminin restore edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Mahalle sakini Muzaffer Coşut, caminin manevi değerinin yanı sıra, restorasyon tamamlandığında içindeki motiflerin halkın beğenisine sunulacağını söyledi. Gönül Coşut ise restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte bölgeye gelen turist sayısının artacağını düşündüklerini, daha önce yıkılma tehlikesi nedeniyle misafirlerine camiyi gösteremediklerini ancak artık gönül rahatlığıyla ziyaretçilerini ağırlayacaklarını dile getirdi. Esnaf Mehmet Güler ise Lübbey’in Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi köy olarak belirlendiğini hatırlatarak, cami sayesinde gelecekte Birgi, Safranbolu ve Şirince gibi turistik cazibe merkezlerinden biri olabileceğini düşündüğünü belirtti.