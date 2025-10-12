Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda mücadele eden Endo Karşıyaka, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip, sezonun açılış maçında aldığı galibiyetin ardından evinde oynadığı ikinci karşılaşmada İBB Spor’u 3-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve lige iyi bir başlangıç yaptı.

Reşat Yazıcıoğulları yönetiminde etkili oyun

Geçen sezon hem lig hem de Play-Off yarı final ve final etaplarında rakip olduğu İBB’yi bu kez daha organize ve disiplinli bir oyunla mağlup eden Kaf-Kaf, antrenör Reşat Yazıcıoğulları yönetiminde sahada etkili bir performans sergiledi. Takım, özellikle blok ve servislerdeki başarılı oyunuyla dikkat çekti ve taraftarlarına umut verdi.

Deplasmanda galibiyet serisi hedefleniyor

Yeşil-kırmızılı ekip, önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacağı VakıfBank maçında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Endo Karşıyaka, güçlü rakip karşısında sahada konsantrasyonunu koruyarak ligdeki başarılı performansını devam ettirmeyi amaçlıyor.