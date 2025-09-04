Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) olağanüstü kurultay tartışmaları yeni bir boyut kazandı. İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum atanmasının ardından parti içinde hareketlilik hız kazandı. 15 Eylül 2025’te görülecek kurultay davası öncesinde delegelerin imza toplayarak olağanüstü kurultay sürecini başlatması gündeme geldi.

Delegeler noter huzurunda imza verecek!

CHP İzmir İl Sekreteri Tevfik Türk, kurultay delegelerine çağrıda bulundu. Türk’ün, delegeleri yarın saat 15.00’te İl Başkanlığı’na davet ettiği öğrenildi. Delegelerin burada bir araya gelerek noter huzurunda olağanüstü kurultaya gidilmesi için imza verecekleri belirtildi.

İzmir’in kilit rolü

CHP’nin en fazla delegeye sahip illerinden biri olan İzmir, imza sürecinde kritik bir rol üstlenecek. Parti kulislerinde, İstanbul’un ardından İzmir’de toplanacak imzaların, olağanüstü kurultay için gerekli çoğunluğa ulaşılmasında belirleyici olacağı konuşuluyor.

Kayyum kararı parti içinde gerginliği artırdı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması, CHP’de tartışmaları daha da büyüttü.