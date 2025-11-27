Karşıyaka Belediyesi 300 Kadına Iş Imkanı Sundu!

Son Mühür/ Osman Günden - Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, kadınlara yönelik kurslarla kentte önemli bir sosyal dönüşüme katkı sağladı. İlçe genelinde düzenlenen eğitimler sayesinde kadınların meslek edinmesi desteklendi; üretim, istihdam ve sosyal dayanışma olanakları genişletildi. Yaklaşık 300 kadının faydalandığı kurslar, belediyeye bağlı farklı merkezlerde gerçekleştirildi.

Birçok branşta nitelikli eğitim verildi

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen eğitimlerde; el sanatları, takı tasarımı, dikiş, gümüş işlemeciliği, kumaş boyama, cilt bakımı ve kalıcı makyaj gibi birçok farklı branşta dersler sunuldu. Kadınlar, bu kurslar aracılığıyla yeni meslekler edindi; ürettikleri ürünlerle aile ekonomisine katkı sağladı.

Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi’nde takı tasarımı, resim ve geleneksel el sanatları; Kurslar Şefliği binasında dikiş ve takı tasarımı; Bülent Ecevit Kültür Merkezi ile Cumhuriyet Mahalle Merkezi’nde dikiş; İmbatlı Mahalle Merkezi’nde geleneksel el sanatları ve dikiş; Nergiz Mahalle Merkezi’nde takı yapımı, gümüş takı ve kumaş boyama; Kemal Anadol Mahalle Merkezi’nde ise cilt bakımı ve kalıcı makyaj eğitimleri verildi.

Başkan Ünsal: Kadın emeği gurur kaynağı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer edinmesinin belediye için temel hedefler arasında yer aldığını belirtti. Kadınların meslek edinmesi, üretime katılması ve kendi ayakları üzerinde durmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Ünsal, kadın emeğinin görünür kılınmasına, ev içi üretimin ekonomik değere dönüşmesine ve dayanışmanın büyümesine destek verdiklerini vurguladı. Kadınların üreterek güçlendiği bir Karşıyaka hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.