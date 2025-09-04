Son Mühür/ Merve Turan - Ödemiş’in köklü geleneği haline gelen Milli Fuar, bu yıl 41’inci kez düzenlendi. 3 Eylül’de, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen açılış töreni, Fuar Alanı’nda saat 20.00’de yapıldı.

Törene; İlçe Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Turan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hidayet Petin, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Halk oyunlarıyla başlayan kutlama

Ödemiş Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun sergilediği İzmir Karma Zeybeği gösterisiyle başlayan programda, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Turan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hidayet Petin konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi ve stantlar gezildi.

90’lar rüzgârı esti

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen 90’lar konseri, binlerce kişinin katılımıyla büyük ilgi gördü. DJ Fikret Kocamaz, Mansur Ark, Reyhan Karaca, Ümit Sayın ve Çelik’in sahne aldığı gecede, 90’ların unutulmaz şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Şarkılar, izleyicilere geçmişin anılarını yeniden yaşattı.

Çelik’ten duygusal mesaj

Konserin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kıral, sahne alan tüm sanatçılara teşekkür etti. Temmuz ayında Ödemiş’te yaşanan yangın felaketinde ilçeye destek veren ve acıları paylaşan sanatçı Çelik’e ayrıca teşekkür edildi. Çelik, “Ödemiş ve Ödemiş halkının benim için ayrı bir yeri var” ifadelerini kullandı.