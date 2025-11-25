Olay, Ödemiş’e bağlı Kaymakçı Mahallesi yakınlarında yaşandı. Güral T. (31) yönetimindeki 45 YB 7686 plakalı otomobil ile Ali Ş. (76) idaresindeki 35 ASC 35 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü

Çarpışma sonucu sürücüler ile araçlarda bulunan Sümeyra T. (22), Bilal T. (52) ve Semiha Ş. (70) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tedavileri Ödemiş Devlet Hastanesinde sürüyor

Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.