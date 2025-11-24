Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım Ayı olağan meclis toplantısının 5. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleştirildi. Toplantıda, ESHOT Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesi önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Günler süren bütçe tartışmaları, AK Parti ve CHP arasında yoğun görüş ayrılıklarına sahne oldu. Toplantının sonuna doğru söz alma gerginliği yaşandı, ancak Cemil Tugay mecliste son konuşmayı yaparak tartışmaları noktaladı.

“DÖVİZ ÜZERİNDEN KREDİ ALDIK BİZ ONLARI ÖDÜYORUZ”

Başkan Tugay, borçlanma ve mali durumla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Borçlanmanın arttığından bahsedildi. İzBB kötü yöneltiliyor o yüzden tehlikeli yere gidiyor denildi. Nisan 2024 yılından beri bir aradayız. Hizmet etmeye çalıştığımız şehirde bize baktığında bize güvenmelerini rica ediyorum. Burada karşılıklı atışmalar, hakaretler, sınırı aşmış ifadeler, bunların hepsi bizi izleyen vatandaşların güvenini sarstığı durumlar olduğunu söylüyorum. Kelimeleri çok acayip kullanabiliriz ama burada çok şey konuştuk ve ne ürettik diye bakmamız lazım. Ancak burada birbirlerini yiyorlar dedirtirsek, böyle bir görüntü vermekten tedirginim. Amacına yakışan bir konuşma daha doğru olur. Hepimiz var gücümüzle düzelmesi gereken şeyler için çalışıyoruz. 2024 mart ayında 26 milyar lira olarak almışız. Bu dönemde de 22 milyar lira borç ödedik. Bu rakamlara baktığımız zaman bizim borcumuzun 59 milyar olması lazım. Döviz üzerinden kredi aldık biz onları ödüyoruz. Faiz geliyor. Bu şehrin deprem master planı yok. Biz yapıyoruz. Ulaşım master planı da yeniden yapılacak. Günübirlik çözümler üretmenin bu kentin sorunlarını çözmeyeceğini biliyoruz” dedi.