Kaza, Ödemiş’in Bıçakçı Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre 35 SFF 56 plakalı motosikleti kullanan 15 yaşındaki H. Ç., virajı alamayarak karşı yönden gelen 44 yaşındaki E.Y. yönetimindeki 35 BRK 510 plakalı pikapla kafa kafaya çarpıştı.

Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü H. Ç. ve yolcu konumundaki 15 yaşındaki A. Ö. yaralandı.

Hastanede acı haber geldi

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H. Ç., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

Arkadaşının hayati tehlikesi yok

Motosiklette yolcu olarak bulunan A. Ö.’nün ise kazayı hafif yaralı olarak atlattığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.