Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 26.08.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir'in Bergama ilçesiyle ilgili verilen sit kararlarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Bergama ilçesinde Göçbeyli Mahallesi'nde tespit edilen arkeolojik alanın 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine karar verildi. Bu kararla birlikte, Bergama'nın tarihine yoğun koruma devam etti.

Tespit edilen arkeolojik alan Bergama'nın neresinde yer alıyor?

Söz konusu sit alanı ilan edilen bölge İzmir'in Bergama ilçesinin Göçbeyli Mahallesi'nde yer alıyor. Karara göre; Göçbeyli Mahallesi Balıklı mevkiinde tespit edilen arkeolojik alan sit paftasında gösterildiği şekliyle 3. derece arkeolojik sit olarak ilan edildi.