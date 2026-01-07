Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede fuhuş faaliyetlerine aracılık edildiği ve bu faaliyetler için yer temin edildiğine dair gelen ihbarlar üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli kişi ve adresler tek tek belirlendi.

Eş zamanlı baskınlar düzenlendi

Polis ekipleri, 4 Ocak günü önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu 2’si kadın toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Yüklü miktarda para ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, fuhşa aracılıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL ile 4 bin dolar nakit para ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda cinsel içerikli ürün ve dijital materyallere de el konuldu.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.