Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi Meclisi’ne önceki dönemlerde önerge olarak sunulan mahalle sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin önerge, Ocak ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşiminde, komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler maddesi kapsamında gündeme gelmişti.

Toplantıda, söz konusu önergenin gündemde bırakılmasına ve komisyon tarafından süreç içerisinde görüşülmesine karar verilmişti.

İlgili önerge şu şekildeydi;

"Meclisimizin 99/18 nolu önergesine ilişkin komisyon raporları doğrultusunda İlçemizde mahalle sınırlarının tekrar düzenlenmesi ve isimlerinin belirlenmesi hk. (Hukuk-İmar-Dirençli Kentler ve Kentsel Yenileme Komisyonu)"

Komisyonlarda sonuca bağlandı

Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süreci kapsayan bu önergenin, ilgili komisyonlar tarafından oy birliğiyle kabul edildiği öğrenildi.

Komisyon raporunun, Konak Belediyesi Meclisi’nin bugün yapılacak olan ikinci oturumunda ya da önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek meclis toplantılarında gündeme gelmesi bekleniyor. Kabul edilmesi halinde ilçedeki mahalle yapısında önemli değişiklikler yaşanacak.

Mahalle haritası yeniden şekillenecek

Yapılacak düzenleme kapsamında, Konak’ta bazı mahallelerin birleştirilmesi, mahalle sayısının azaltılması ve yeni mahalle sınırları ile isimlerinin belirlenmesi öngörülüyor. Söz konusu düzenlemenin, idari ve planlama süreçlerinde daha etkin bir yapı oluşturmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Mahalle düzenlemesi muhtarlıkları da etkileyecek

Mahalle sayısının azaltılmasına yönelik çalışmanın, mevcut muhtarların görev durumunu da gündeme getirdiği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, mevcut muhtarlar görev sürelerini mevcut yapıyla tamamlayacak, yeni mahalle düzenlemesi ise bir sonraki yerel seçimlerde sandığa yansıyacak.