İzmir’in Tire ilçesinde domuz avına çıkan eski milli sporcu Sabri Kılıç (45), yaşanan talihsiz bir silah kazasında yaşamını yitirdi. Kaza, Hasan Çavuşlar Mahallesi kırsalında meydana geldi.

Av tüfeği kazara ateş aldı

Edinilen bilgilere göre, av için makilik alanda ilerleyen Sabri Kılıç’ın sırtında asılı bulunan av tüfeği henüz belirlenemeyen bir nedenle kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların sırt bölgesine isabet etmesi sonucu Kılıç ağır şekilde yaralandı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, Sabri Kılıç’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Kılıç’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Milli takım geçmişi dikkat çekti

Sabri Kılıç’ın, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı’nda geçmiş yıllarda forma giydiği ve yaklaşık iki yıldır milli takım müsabakalarında yer almadığı bilgisi paylaşıldı.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazanın kesin nedeni ve ihmal olup olmadığı yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.