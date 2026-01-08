İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza Turan Emeksiz Caddesi’nde meydana geldi

Kaza, saat 13.30 sıralarında Zafer Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İ.G. (18) idaresindeki 35 TDU 55 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan 35 AB 9839 plakalı otomobil ile 35 AFS 983 plakalı ticari araca çarptı.

Kaldırımda yürüyen yaya ağır yaralandı

Çarpmanın etkisiyle yön değiştiren otomobil, bir apartmanın bahçesine düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen Rabiye Yıldırım, savrulan aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Yanında bulunan diğer yaya ise son anda kaçmayı başararak olası bir facianın eşiğinden döndü.

Araçtaki gençler de yaralandı

Kazada sürücü İ.G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.Y. (18), Ü.C. (17) ve S.B. (17) de çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kazanın yaşandığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin hızla gelerek park halindeki araçlara çarptığı, ardından savrularak apartman bahçesine düştüğü ve yaralıların yere savrulduğu anlar net şekilde yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.