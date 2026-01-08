Son Mühür - ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin göçmenlere yönelik operasyonu sırasında, ABD vatandaşı bir kadın aracının içindeyken silahla vurularak hayatını kaybetti.

Vurulma anına ait görüntülerin ortaya çıkması büyük infiale yol açarken, ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin bir ABD vatandaşını silahla öldürdüğü olayın “meşru müdafaa” kapsamında olduğunu savundu. Bakanlık yetkililerinin de Trump’ın açıklamalarını destekleyen ifadeleri kamuoyunda tepkilere neden oldu. Olay sonrasında paylaşılan yeni bir görüntü ise ABD polisinin sert müdahalesini bir kez daha gündeme taşıdı.

Polisten şok tavır