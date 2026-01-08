Son Mühür - ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin göçmenlere yönelik operasyonu sırasında, ABD vatandaşı bir kadın aracının içindeyken silahla vurularak hayatını kaybetti.
Trump: ''Nefsi müdafaa...''
Vurulma anına ait görüntülerin ortaya çıkması büyük infiale yol açarken, ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin bir ABD vatandaşını silahla öldürdüğü olayın “meşru müdafaa” kapsamında olduğunu savundu. Bakanlık yetkililerinin de Trump’ın açıklamalarını destekleyen ifadeleri kamuoyunda tepkilere neden oldu. Olay sonrasında paylaşılan yeni bir görüntü ise ABD polisinin sert müdahalesini bir kez daha gündeme taşıdı.
Polisten şok tavır
Kendini doktor olarak tanıtan bir kişinin “Gidip nabzını kontrol edebilir miyim?” sorusuna polis olumsuz yanıt vererek, “Umurumda değil, ambulans yolda” dedi. Olay yerine tepki gösteren bir kadın ise “Neredeler? Neredeler? Kadını yüzünden vurdunuz, komşumu öldürdünüz” sözleriyle isyan etti. Yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Neler yaşandı?
Çevredeki vatandaşların ICE polislerinin operasyonunu cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, sürücü kadının yol ortasında aracının içinde olup biteni izlediği sırada bir polis tarafından kapısının zorla açılmaya çalışıldığı görüldü. Bunun ardından direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadına, aracın önüne yaklaşan başka bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden üç el ateş ettiği dikkat çekti. Olayı kaydeden vatandaşlar, ICE polislerine “Utanın, utanın” diyerek sert tepki gösterirken, yol kenarına park halindeki araçlara çarparak duran kadına çevredekiler tarafından ilk yardım yapılmaya çalışıldığı anlar da kameralara yansıdı. CNN’e konuşan kaynaklar ise Trump yönetiminin göçmenlikle mücadele kapsamında Minneapolis kentinde yaklaşık 2 bin ICE polisini görevlendirdiğini aktardı.