Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde yürütülen maaş promosyon sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Geçtiğimiz ay İZENERJİ, İZELMAN, İZDOĞA, EGEŞEHİR ve İZTARIM’ı kapsayan ortak promosyon ihalesi, şartnamede yer alan en az 85 bin TL koşulunun hiçbir banka tarafından karşılanmaması üzerine komisyon kararıyla iptal edilmişti. Bunun ardından iştirakler için ayrı ayrı ihaleye çıkılması kararlaştırıldı.

EGEŞEHİR’de promosyon 79 bin TL’ye ulaştı

DİSK Genel-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu EGEŞEHİR’de promosyon ihalesi sonuçlandı.

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ve 17 tur süren ihalede, en yüksek teklifi 79 bin TL ile Vakıfbank verdi. Böylece EGEŞEHİR çalışanlarının maaş promosyonu Vakıfbank tarafından karşılanacak.