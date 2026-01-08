Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında tesislere yönelik yaptırımlar da sıkılaştırıldı. Buna göre, gerekli izinleri almadan tesis kuran veya faaliyete geçen işletmelere yüksek miktarda idari para cezası uygulanacak. Emisyon sınırlarını aşan tesisler için öngörülen cezalar ise daha da artırıldı.

Düzenleme çerçevesinde, akaryakıt terminalleri, dolum adaları ve istasyonlarda uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin kurallara uymayanlara, tesisin türüne göre 26 bin 65 lira ile 521 bin 404 lira arasında idari para cezası uygulanacak. Katı yakıt standartlarını ihlal eden işletmelere verilecek cezalar ise 143 bin 791 lira ile 215 bin 693 lira arasında değişecek.

Gürültü yapana kötü haber