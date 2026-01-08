Son Mühür - Yeni düzenlemeyle özellikle araçlara yönelik çevre denetimlerinin sıkılaştırılması amaçlanırken, egzoz gazı emisyon ölçümleri ve emisyon standartlarına uyum konusunda yaptırımların artırılacağı ifade edildi. Bakanlık, çevre kirliliğini azaltmak ve denetimlerin etkinliğini yükseltmek için cezaların 2026 yılı boyunca güncellenmiş tutarlar üzerinden uygulanacağını duyurdu.
Hava kirliliği önlenecek
Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında tesislere yönelik yaptırımlar da sıkılaştırıldı. Buna göre, gerekli izinleri almadan tesis kuran veya faaliyete geçen işletmelere yüksek miktarda idari para cezası uygulanacak. Emisyon sınırlarını aşan tesisler için öngörülen cezalar ise daha da artırıldı.
143 bin 791 liralık ceza
Düzenleme çerçevesinde, akaryakıt terminalleri, dolum adaları ve istasyonlarda uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin kurallara uymayanlara, tesisin türüne göre 26 bin 65 lira ile 521 bin 404 lira arasında idari para cezası uygulanacak. Katı yakıt standartlarını ihlal eden işletmelere verilecek cezalar ise 143 bin 791 lira ile 215 bin 693 lira arasında değişecek.
Gürültü yapana kötü haber
Yeni düzenlemede, gürültü ve titreşim kaynaklı kirlilik de yaptırımların kapsamına alındı. Buna göre, konutlarda gürültüye yol açanlara 13 bin 847 lira, ulaşım araçlarına 41 bin 820 lira, iş yerlerine 139 bin 746 lira, fabrika, şantiye ve eğlence mekânlarına ise 419 bin 509 lira idari para cezası uygulanacak. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kapsamında verilen taahhütlere aykırı davrananlara her ihlal için 394 bin 534 lira ceza kesilecek. Zorunlu arıtma tesislerini kurmayan veya işletmeyen tesisler için öngörülen ceza ise 2 milyon 97 bin 997 lira olarak belirlendi.