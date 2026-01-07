Son Mühür/ Seçil Ünlü - Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla planlı ve programlı çalışmalar yürüttü. Foça merkez başta olmak üzere kırsal mahallelerde çevre düzenlemesi, altyapı ve üstyapı uygulamaları hayata geçirildi.

Mahallelerde çevre ve kıyı temizliği yapıldı. Tespit edilen bozulmalara yönelik yol bakım ve onarımları gerçekleştirildi. Yeşil alanlar, yol kenarları ve kamuya açık alanlarda yapılan ot biçimi ve temizlik çalışmalarıyla kent estetiğinin korunması hedeflendi.

Yağmur suyu hatları elden geçirildi

Yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yağmur giderleri düzenli olarak temizlendi. Su birikintilerinin tahliyesini kolaylaştıracak yağmur suyu tahliye kanallarının yapımı tamamlandı. Bu çalışmalarla altyapı güçlendirildi, günlük yaşamı aksatabilecek sorunlara karşı kalıcı önlemler alındı.

“Vatandaşımızın yanındayız”

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Sahada bir aradayız. Yaptığımız sadece hizmet değil, yaşamı birlikte iyileştirme anlayışıdır” ifadelerini kullandı.

“Masa başında değil, sahadayız”

Başkan Fıçı, belediyecilik anlayışlarının sahaya dayandığını vurgulayarak şunları söyledi: “Foça’da belediyeciliği masa başından değil, sahadan yürütüyoruz. Kentimizin her mahallesinde, her sokağında yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten bir anlayışla çalışıyoruz. Altyapıdan çevre düzenlemesine, temizlikten yol bakımına kadar atılan her adım, Foça’da daha güvenli, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kent hedefimizin parçasıdır.”

“Merkezde de kırsalda da aynı özen”

Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Başkan Fıçı, eşit hizmet ilkesine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “CHP’li belediyecilik, kimseyi geride bırakmadan kamu kaynaklarını halkın yararı için kullanan bir anlayıştır. Foça’nın merkezinde de kırsal mahallelerinde de aynı özenle çalışılıyor. Sorunlar günü kurtaran değil, kalıcı çözümlerle ele alınıyor.”