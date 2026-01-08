Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın işçiler maaş beklerken türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket adasına tatile gitmesi tartışmaları sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Cumhuriyet Bayramı konseri için Orhan’a 2,8 milyon ödeyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye yüklendi.

Başkan Eşki’ye, “Halk seni seçecek sen kankanın sevgilisine doğrudan teminle konser paslayacaksın”

Buca Belediye Başkanı Görken Duman’ın türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile Buca Belediyesi işçileri maaş alamazken gittiği Phuket adası tatili gündemden düşmüyor. Bornova Belelediyesi’nin doğrudan temin ile, 28 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen Sevcan Orhan konseri için 2,8 milyon lira ödeme yaptığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, bu konuda çok ses getirecek bir tweet paylaştı. Atmaca sosyal medya paylaşımına, Bornova Belediyesi’nin konser için yaptığı doğrudan temin belgesini de ekleyerek, “Halk seni belediye başkanı seçecek, Sen kamu kaynağıyla halka hizmet etmek yerine kankanın sevgilisine doğrudan teminle konser paslayıp Phuket tatilini finanse edeceksin Sonra da çıkıp engelleniyoruz diyeceksin…Yersen!” dedi.

DOĞRUDAN TEMİN SONUÇ DUYURUSU

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA 28 EKİM 2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN “SEVCAN ORHAN” KONSERİ İŞİ

BORNOVA BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Doğrudan Temin Kayıt Numarası: 25DT18714261- Doğrudan Teminin

a) Tarihi: 24.10.2025

b) Kapsamı: Doğrudan Temin 4734 Kapsamında

c) Maddesi: 22-b

d) Türü: Hizmet

e) Adı:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında 28 Ekim 2025 Tarihinde Gerçekleştirilmesi Planlanan “Sevcan Orhan” Konseri İşi

2- Sözleşmenin / Alımın

Gerçek / Tüzel Kişi:

TAYSA ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Tarihi: 24.10.2025

Bedeli: 2.860.000,00 TRY



