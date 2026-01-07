Son Mühür- Sosyal medyada hukuki yorumlarını kıyafetlerini giyerken yapması nedeniyle gündem olan İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Perihan İlke Demir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un isim vermeden avukat hakkında soruşturma açıldı açıklaması sonrası Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.



Bakan Tunç ne demişti?



Bakan Yılmaz Tunç, ''Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen ve İzmir Barosu’na kayıtlı olduğu tespit edilen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

Avukatlık Kanunu’nun disiplin hükümleri uyarınca ilgili baro tarafından da meslek kurallarına aykırılık teşkil edip etmediği yönünden inceleme ve gerekli değerlendirmeleri yapılmak üzere disiplin süreci başlatılmıştır." ifadesiyle Perihan İlke Demir hakkında hem savcılığın hem de Baro'nun harekete geçtiği mesajını vermişti.



Soruşturma sonrası ilk açıklama...



Instagram mesajları nedeniyle başı ağrıyan avukat Perihan İlke Demir hakkındaki soruşturma haberine de yine Instagram hesabından paylaştığı videolu mesajla yanıt verdi.

''Etik kurallara uyup uymadığıma beraber karar verelim diyen Avukat Perihan İlke Demir,

'Hiç dosya satmadım.

Hiçbir müvekkilimi yarı yolda bırakmadım.

Bugüne kadar 20 yıl botunca hiçbir zaman görevi ihmalden yargılanmadım.

Hiçbir müvekkilim beni Baro'ya şikayet etmedi.

CMK'dan aldığım dosyaların üzerine para talep etmedim.

Ben CMK dosyalarını almayı meslekteki beşinci yılımda bıraktım. Benden sonra gelenlere biraz katkıda bulunabileyim diye.

Hala ayağımı sürüyerek CMK'lara gidebilirdim, gitmedim. Onlar da kazansın istedim.

Miras davalarının peşinde koşmadım.

Üç beş tane zengin adamın avukatlığını yapıp tapu devrine gitmedim.

Ben mesleğimi büromda yaptım.

Üç liraya anlaşıp daha sonra her celsede üstüne bir lira koymadım. Verdiğim rakamın, söylediğim paranın üstüne ben bir daha para almadım.

Yalakalık yapmadım.

Ben 20 yılda bunları yaptım. Etik mi? Değil mi?'' diye sordu.



Reklam yasağı sadece bana mı?



''Türkiye'de milyonlarca avukat varken, doktor varken, mali müşavir varken reklam yasağını sadece ben mi ihlal ettim?'' diyen Demir,

''Ben ceketimi giyerken reklam yasağı yaptım da sen adliyede cübbeni giyerken çektiğin videoyla yapmadın mı?

Kartını sağda solda dağıtırken reklam yasağı yapmıyor musun?

Bu reklam yasağı sadece bizde mi var?

Bugün para verip televizyonlara çıkarken, orada yorum yaparken reklam yasağı yapmamış mı oluyorsun?

Herkes, ama herkes, ben yaptıysam sen de yaptın.

Bu ne demek biliyor musun? Benim giyinme odasında yaptığım şeyi senin masa başında yapıyor olman senin reklam yasağını ihlal etmediğin anlamına gelmiyor.

Senin etik olduğun anlamına, benim de etik olmadığım anlamına gelmiyor.'' vurgusunda bulundu.



Bir sürü hakaret, bir sürü tehdit, buna hakkın yok...



Avukat Perihan İlke Demir,

''Bugün neden ben gündem oldum?

Çünkü alışılmışın dışına çıktım.

Çünkü kadınların dikkatini çekmek istedim ve çektim de.

Her zaman ama her zaman kadınların arkasındayım.

Bugün linç yerken birçok kadından da linç yedim. Akıl almaz bir şekilde.

Beni bu şekilde yargılamaya hakkın yok. Sen hakaret etmeyi düşünce özgürlüğü zannediyorsan, hayır, sen suç işledin. Ben nerede ve nasıl konuşacağımı sana ve senin gibilere hesap vermeyeceğim.'' mesajı verdi.

