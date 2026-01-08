İzmir’de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, öğleden sonra yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Hızını artıran rüzgârla birlikte İzmir Körfezi’nde deniz seviyesi yükselirken, olası taşkın riskine karşı Kordon hattında önceden kurulan geçici set sistemi devreye alındı.

Deniz seviyesi yükseldi, önlemler anında alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, meteorolojik uyarıların ardından gece saatlerinden itibaren sahada kontrollerini sıklaştırdı. Körfezdeki dalga boyunun artması ve deniz seviyesinin yükselmesi üzerine, Kordon boyunca kurulu olan geçici fırtına bariyerlerinin tüm kapıları kapatılarak olası taşkına karşı tam koruma sağlandı.

1.7 kilometrelik hat kritik görevi üstlendi

Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar uzanan yaklaşık 1.700 metrelik kıyı hattında bulunan set sistemi, denizin kara tarafına taşmasını engelledi. Zaman zaman kıyıya kadar ulaşan dalgalar, fırtına duvarında tutulurken, geçmiş yıllarda su baskınlarının yaşandığı bölgelerde bu kez herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kordon’da hayat durmadı

Deniz taşkını riskine rağmen Kordon’un kara tarafında günlük yaşam kesintisiz sürdü. Havanın kısa süreli açmasıyla birlikte vatandaşlar yürüyüş yapmaya, bisiklet sürmeye devam ederken esnaf da iş yerlerini kapatmadı. Bölgedeki sakin görüntü, alınan önlemlerin etkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Anbean kayıt altına alındı

Yaşanan fırtına anları ve yükselen dalgalar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, denizin setlere kadar ulaştığı ancak kara tarafına geçemediği net şekilde görüldü.

Teyakkuz hali sürüyor

Fen İşleri Dairesi ekiplerinin, İzmir Körfezi’nin normale dönmesine kadar Kordon hattında kontrollerini aralıksız sürdüreceği ve olası risklere karşı hazır bekleyeceği bildirildi.