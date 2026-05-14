Son Mühür / İzmir’de halkın nabzını tutan Son Mühür TV ekibinden Cengiz Yanaroğlu ve Mert Demirbağ, sokağa çıkarak onların sesi olmak için mikrofonu vatandaşa uzattı. İzmirlilere “Kentin mevcut durumundan memnun musunuz?” sorusu sorulurken verilen cevapların yanı sıra vatandaşın tedirginliği de dikkatleri çekti. Son dönemlerde sokak röportajları nedeniyle ardı ardına yaşanan olaylar sonrası İzmirli vatandaşın büyük kısmı kameralardan uzak durmaya çalışırken; bir kısmı ise “Konuşayım ama beni paylaşmayın” dedi.

Altyapı sorunlarına dikkati çektiler

Vatandaşlar, İzmir’in potansiyeline vurgu yaparak kente yapılması gereken çalışmaları anlattı. “Sorunlarımız var ama çözüm yok” diyen İzmirliler, özellikle altyapı yetersizliklerinin ve çevre kirliliğine dikkati çekti. Bir vatandaş, “Çalışma yapılmıyor. Yaz geldi, koku yine başladı” diyerek sorunların giderilmesi noktasında çağrı yaptı.

Buca’da oturduğunu söyleyen bir diğer vatandaş ise “Hizmetten memnun değilim” diyerek daha fazla çalışma yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

“Görüntümü çekmeyin”

Vatandaşın büyük bir kısmının "Kamerayı açmayın, görüntümü çekmeyin" diyerek röportaj taleplerini geri çevirmesi ya da sadece sesli görüş vermeyi kabul etmesi dikkatleri çekti. İzmirliler çözüm bekledikleri sorunları sıralarken, bir yandan da görünür olmanın getirdiği endişeyi taşıyarak adeta "Sorumlular sesimizi duysun ama yüzümüzü görmesin" mesajı verdi.