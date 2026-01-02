İzmir’in Narlıdere ilçesinde, otoyol trafiğini hiçe sayarak tehlikeli manevralar yapan genç sürücü, emniyet güçlerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Trafik güvenliğini kasten tehlikeye atan şahsa yönelik uygulanan rekor ceza, kuralları ihlal etmeye niyetlenen diğer sürücüler için de bir uyarı niteliği taşıdı.

Otoyolda tehlikeli dans: Emniyet şeridi ihlali ve makas

İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde seyreden diğer sürücülerin can güvenliğini tehdit eden olay, 35 COC 545 plakalı otomobilin sergilediği kuralsız tavırlarla başladı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, söz konusu aracın trafik yoğunluğunu kullanarak sürekli "makas attığı" ve yasak olmasına rağmen emniyet şeridini bir geçiş yolu gibi kullandığını tespit etti. Görüntülerin ve ihbarların değerlendirilmesi üzerine bölgede hemen geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Ekiplerin sıkı takibi sürücünün kimliğini ortaya çıkardı

Otoyol üzerindeki kameralar ve saha ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, direksiyon başındaki ismin 22 yaşındaki D.B. olduğu kısa sürede belirlendi. Genç sürücünün yaptığı ihlallerin sadece basit bir trafik hatası değil, trafikteki genel güvenliği doğrudan sarsan eylemler olduğu kanaatine varıldı. Ekipler, D.B.’nin yerini tespit ederek hakkında yasal prosedürleri hızla devreye soktu.

23 bin liralık ceza ve adli süreç kapıda

Sürücüye yönelik uygulanan yaptırımlar ise oldukça ağır oldu. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, D.B.’ye toplamda 23 bin 258 lira tutarında idari para cezası kesildi. Ancak süreç sadece maddi yaptırımla sınırlı kalmadı. Trafik Denetleme Şubesi, genç sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" maddesi uyarınca adli işlem başlattı. Bu kapsamda D.B.’nin yargı önünde de hesap vereceği ve dosyasının adli makamlara sevk edildiği bildirildi.