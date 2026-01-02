İzmir’in Aliağa ilçesinde yılın ilk gününde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili yürütülen adli süreçte sıcak bir gelişme yaşandı. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin hakim karşısına çıkarılmasıyla birlikte olaydaki sorumluluk payları netleşti.

Aliağa’da silah sesleri: Emniyet harekete geçti

Olay, 1 Ocak tarihinde Aliağa ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda vuku buldu. İstasyon içerisindeki bir yapıya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ihbarı üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri vakit kaybetmeden koordineli bir çalışma başlattı. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk teknik incelemelerde, söz konusu yapının kurşunların hedefi olduğu tescillendi. Güvenlik çemberine alınan bölgede delil toplama işlemleri sürerken, saldırganların kimlik tespiti için geniş çaplı bir saha araştırması yürütüldü.

Şüpheliler suç aletiyle birlikte yakalandı

Yürütülen operasyonlar neticesinde, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 6 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında, olayda kullanıldığı düşünülen bir adet ruhsatsız tabanca da emniyet güçlerince ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Aliağa Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen şahıslar, buradaki çapraz sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından suç dosyalarıyla birlikte adli mercilere sevk edildi.

Adliyede karar: 2 tutuklama 4 adli kontrol

Asayiş Büro Amirliği koordinesinde yürütülen tahkikatın ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler hakkında yargı kararını verdi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen isimlerden R.T. ve Ö.Z.Ö., elde edilen deliller ve suçun niteliği göz önünde bulundurularak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler M.K.T., M.B., A.D.B. ve Ş.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın perde arkasındaki nedenlere ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.