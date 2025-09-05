İzmir’in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, denizde mahsur kalan ve yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan toplam 137 düzensiz göçmen kurtarıldı ve yakalandı. Kurtarılan göçmenler arasında 12 çocuk da bulunuyor.

Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonları

3 Eylül günü Seferihisar açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bildirildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, 12’si çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme açıklarında dört ayrı müdahale

Aynı gün Çeşme açıklarında saat 01.00, 03.30 ve 05.50’de gerçekleştirilen operasyonlarda ise 107 düzensiz göçmen yakalandı. Lastik botlardaki göçmenler, yasa dışı geçiş girişimleri sırasında Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edildi.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne sevk edildi

Toplamda 137 düzensiz göçmenin kurtarılmasının ardından, göçmenler iade işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.