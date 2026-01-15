İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası, heyecan dolu bir seçimi geride bıraktı. Buca’da bulunan Şirinyer Düğün Salonu’nda yeni başkanı belirlemek için çekişmeli bir seçim gerçekleşti. Başkan adayları Zafer Koç ve Seyfettin Dağ'ın projelerini ve esnafın mevcut şartlarda yaşadıkları sorunları anlatarak başlayan seçim maratonu, oyların sayımına geçilmesiyle birlikte daha dikkat çekici anlara sahne oldu. Oyların sayımının tamamlanmasıyla birlikte, odanın yeni başkanı belli oldu.

Yeni başkan Zafer Koç!

Heyecan dolu anlara sahne olan seçimde kazanan isim Zafer Koç oldu. Seyfettin Dağ'ın 193 oyuna karşı Zafer Koç 624 oy alarak İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası'nın yeni başkanı oldu.

Yeni yönetim listesi şu şekilde:

BAŞKAN Zafer KOÇ

YÖNETİM KURULU

ASİL ÜYELER

1. Yusuf USLU

2. Bülent ŞİMŞEK

3. Tuncay DUĞAN

4. Arif EROĞLU

5. Özgür AKGÜNEŞ

6. Tunay PEHLİVAN

7. Nadir COŞKUN

8. Cafer Murat SİVRİ

9. Remzi YILDIZ

10. Aydın POLAT

YEDEK ÜYELER

1. Sabri ÖZCAN

2. Mahmut GÖRCEK

3. Uğur KOCA

4. Emrullah AKBABA

5. Nedim KARAAĞAÇLI

6. Eyyüp BARMAN

7. Erman ÇOBAN

8. Muzaffer BAYAZIT

9. Fırat GÜLEN

10. Yusuf KARAMEŞE

11. Osman UZUNOĞLU

DENETİM KURULU

ASİL ÜYELER

1. Oktay AKSAN

2. Alper BİLEN

3. Mahmut Erdal ERBAY

YEDEK ÜYELER

1. Hakan SOYSAL

2. Enis ÖZDER

3. Adil DİKBAŞ