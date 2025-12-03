Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını güçlendirmeye yönelik özel bir etkinlik düzenledi. Kırmızı Bayrak adayı ve engelli dostu mekân olarak öne çıkan Göksu Kafe +1’de gerçekleştirilen program, “Herkes İçin Buca” başlıklı seminerle başladı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın ev sahipliğinde yapılan etkinliğe CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aileler katılım sağladı. Seminere İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Şirince Süzek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık Eğitimleri Şubesi Sosyal Hizmet Uzmanı Mahmut Akkın ile Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi ve İzmir Erişilebilir Engelliler Derneği üyesi Selinay Erkul konuşmacı olarak katkı sundu.

“Hak temelli yaklaşımı savunuyoruz”

Programda konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, özel gereksinimli bireylerin istihdamdan sosyal yaşama katılıma kadar her alanda hak temelli yaklaşımla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

3 Aralık’ı yalnızca sembolik bir gün olarak görmediklerini belirten Duman, bu tarihin kentlerin ve kurumların ne kadar kapsayıcı olduğunu sorgulama fırsatı sunduğunu ifade etti. Göksu Kafe +1’in yalnızca bir kafe olmadığını vurgulayan Duman, bu alanın sosyal adalet anlayışının somut bir yansıması olarak tasarlandığını dile getirdi. Mekânın erişilebilirlik standartlarının, Buca genelinde hedeflenen kent vizyonunun bir örneği olduğunu söyledi.

“Toplumsal birliktelik şart”

Seminerin moderatörlüğünü üstlenen Sosyal Hizmet Uzmanı Mahmut Akkın, engelsiz bir kent için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşların ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Şirince Süzek ise erişilebilirlik ve temsiliyetin hak temelli bir bakış açısıyla ele alındığında sürdürülebilir sonuçlar doğurduğunu belirtti. Süzek, bu yaklaşımın kalıcı hale getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

“Karar süreçlerinde yer almak istiyoruz”

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Selinay Erkul da engelli bireylerin yalnızca hizmet alan değil, karar süreçlerine katılan özne bireyler olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Erişilebilirliğin yalnızca fiziki düzenlemelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Erkul, engelli bireylerin yaşam alanlarını tanımlama ve bu alanlarda söz sahibi olma hakkına sahip olduğunu söyledi.