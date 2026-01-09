Son Mühür- Ankara kulislerinde yasama dokunulmazlığına dair hareketli saatler yaşanırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına ulaşan yeni fezlekeler siyasetin öncelikli gündem maddesi haline geldi. Aralarında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu toplam 11 milletvekili hakkında hazırlanan dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona resmi olarak havale edildi. Özellikle İzmir siyasetinin önemli isimlerinin de listede yer alması, Ege’deki siyasi yankıları daha da güçlendirdi.

Meclis başkanlığına dokunulmazlık dosyası yağdı

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan yeni fezlekeler, TBMM’nin işleme koyduğu dosyalar arasına eklendi. Ana muhalefet lideri Özgür Özel hakkında hazırlanan yeni dosya, listenin en başında yer alırken, yargı makamlarından gelen talepler doğrultusunda Karma Komisyonun incelemesine sunulan vekillerin sayısı 11’e ulaştı. Siyasi parti gruplarını ve yerel siyaseti yakından ilgilendiren bu gelişme, parlamentodaki denge tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İzmir milletvekilleri de fezleke listesinde

Fezlekelerin dağılımına bakıldığında, İzmir'i parlamentoda temsil eden güçlü isimlerin dosyalarının Karma Komisyona sevk edilmesi dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle listeye dahil edilen isimler arasında yer aldı. İzmir siyasetinin bu iki önemli aktörünün dosyalarının aynı anda komisyon gündemine gelmesi, kentte ve Meclis koridorlarında yankı uyandırdı. İzmir temsilcilerinin dosyaları, komisyonda yapılacak hukuki değerlendirmelerin ardından genel kurul sürecine dair yol haritasını belirleyecek.

CHP üst yönetimi ve farklı illerden kritik isimler

Listenin genişliği sadece İzmir ile sınırlı kalmadı; CHP’nin yönetim kadrosu ve çeşitli illerdeki temsilcileri de fezlekelerle karşı karşıya kaldı. CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun listenin öne çıkan diğer isimleri oldu. Ayrıca Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu hakkında hazırlanan dosyalar da dokunulmazlık zırhının esnetilmesi talebiyle meclis komisyonuna ulaştırıldı.

İYİ Parti’den bir isim ve komisyon süreci

Yargı süreçlerinin bir parçası olarak parlamentoya gelen dosyalar sadece ana muhalefet partisini kapsamadı. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban da fezlekesi Karma Komisyona sevk edilen 11 isimlik listede yerini aldı. Söz konusu dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda tek tek ele alınacak. Hazırlanacak raporların ardından dokunulmazlıkların kaldırılıp kaldırılmayacağına dair nihai karar, TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak oylama sonucunda netlik kazanacak. Tüm bu sürecin, özellikle İzmir başta olmak üzere ilgili illerdeki seçmen nezdinde nasıl bir karşılık bulacağı merakla takip ediliyor.