Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’de etkili olan sağanak yağışların ardından yaşanan su baskınları ve altyapı kaynaklı sorunlara ilişkin Demokrasi ve Atılım Partisi İzmir İl Başkanı Mehmet Aybar Uygur, önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Sağanak yağışlarda manzara değişmiyor

DEVA Partili Uygur, yağmurun barajlar ve tarım alanları açısından önem taşıdığı belirtirken, İzmir’de her sağanakta bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuğu, mazgalların taştığı ve altyapı eksikliklerinin yeniden gündeme geldiğini ederek, bu durumun geçici değil, uzun süredir devam eden yapısal bir sorun olduğu vurguladı.

Uygur'dan altyapı çağrısı

Öte yandan, geçtiğimiz yıl kentte meydana gelen ve elektrik çarpması sonucu ölümle sonuçlanan olay hatırlatılan DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Mehmet Aybar Uygur, altyapı yetersizliklerinin yalnızca günlük yaşamı olumsuz etkilemekle kalmadığı, aynı zamanda can güvenliği açısından risk oluşturduğunun altını çizdi.