Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülen ve birçok farklı alanda düzenleme içeren yasa teklifi, sert eleştirilere neden oldu. Söz alan İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, teklifin yalnızca teknik bir kanuni düzenleme olmanın ötesinde, Meclis'in asıl yasama görevinden uzaklaştırılarak yerel yönetimlerin yetkilerinin sistematik bir biçimde tırpanlanması amacını taşıdığını öne sürdü. Kırkpınar, teklifi, hukuku zorlayan değil, onu bilinçli bir şekilde aşındıran "siyasi bir mühendislik ürünü" olarak nitelendirdi.

Kırkpınar’ın eleştirilerinin önemli bir kısmı, teklifin komisyon aşamasındaki seyrine odaklandı. Teklifin, içeriği itibarıyla doğal olarak ele alınması gereken İçişleri Komisyonu yerine Bayındırlık Komisyonu’na sevk edilmesini "siyasi bir kaçış taktiği" olarak değerlendirdi. "İçişleri Komisyonu’nun pasif bırakılmasının nedeni açıktır: Orada muhalefet sorular sorar, gerçekler ortaya dökülür," diyen İzmir Milletvekili, komisyonun yalnızca tek bir kez toplanmış olmasının, doğrudan halkın temsil hakkının gaspı anlamına geldiğini sert ifadelerle vurguladı.

Kültürel miras ve kamu mülkiyetinin akıbeti endişesi

Yasa teklifinin içerdiği maddelerin kapsamının genişliği dikkat çekerken, Kırkpınar özellikle kültürel mirasın yönetimine dair düzenlemelere karşı sert çıktı. Teklifin, vakıf taşınmazlarının kira sürelerinin uzatılması, kültürel varlıkların devri ve kamu mülklerinin rekabet ortamı yaratılmadan dağıtılması gibi kritik maddeleri barındırdığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi asli kurumların yetkisinin devre dışı bırakılarak, yerine yeni oluşturulan Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesini ise “mantıksız ve tehlikeli bir yetki kayması” olarak tanımladı.

Ayrıca, yasa teklifinin sanatçı atamalarına dair 6. maddesi de tepki topladı. Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nde görevli 72 kişinin, herhangi bir gerekçe sunulmadan doğrudan sözleşmeli sanatçı kadrosuna atanmasının öngörülmesini eleştiren Kırkpınar, bu tür kişiye özel düzenlemelerin hukukun genellik ilkesine açıkça aykırı olduğunu ve adaleti zedelediğini söyledi.

İzmir’in tarihi simgeleri risk altında iddiası

Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, bu yasal düzenlemenin İzmir üzerindeki potansiyel etkilerine de dikkat çekti. Merkezi idarenin kontrolüne geçme riski taşıyan ve halkın erişiminin kısıtlanabileceği endişesi taşıyan İzmir’deki tarihi yapıları sıraladı. Bu riskli taşınmazlar arasında Kemeraltı Çarşısı’ndaki hanlar, Hisar Camisi çevresi, Kestane Pazarı Medresesi, tarihi Ayşe Hanım Konağı, tarihi asansör binası çevresi ve İzmir İktisat Kongresi Binası gibi şehrin sembolik yapılarının bulunduğunu örnek gösterdi. Kırkpınar, bu önemli yapıların merkezi idarenin kontrolüne geçmesiyle yerel yönetimlerin ve halkın söz hakkının elinden alınacağı uyarısında bulundu. Konuşmasını, "Bu Meclis bir vitrin değil, milletin iradesinin tecelli ettiği yerdir. Bu hukuksuzluğu, bu keyfiliği ve sessiz tasfiyeyi kabul etmiyoruz," diyerek sert bir şekilde tamamladı.